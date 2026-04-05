Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда

Москва5 апр Вести.Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до утра 6 апреля, сообщает ТАСС.

По информации Гидрометцентра РФ, предупреждение введено в связи с возможной гололедицей в ночные и утренние часы. Срок действия уведомления – до 9.00.

Температура воздуха ожидается в Москве на уровне 1-3 градусов выше нуля, но местами возможно до минус 1 градуса, в Подмосковье ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов сообщили агентству синоптики

В Московской области предупреждение о погодной опасности будет актуально до 18.00 четверга, 9 апреля.