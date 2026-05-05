В Москве и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности

В Московском регионе ввели желтый уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности

Москва5 мая Вести.На территории Москвы и Московской области начал действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Режим будет действовать с 9.00 до 21.00 по московскому времени.

В столице и области желтый погодный уровень, местами ожидается гроза и усиление юго-западного ветра в порывах до 15 м/с сказано в прогнозе

Накануне сообщалось о том, что 5 мая в столичном регионе температура поднимется до плюс 24 – плюс 26 градусов. Гроза прогнозировалась в интервале с 15.00 до 18.00, а предшествовать ей будет небольшой дождь.