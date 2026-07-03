Москва3 июл Вести.В Москве и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемой грозой и дождем. Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре, в области прогнозируются сильные осадки, местами с грозой. В столице предупреждение вступит в силу с 21.00 4 июля и будет действовать до вечера.

Ранее желтый уровень уже был объявлен в регионе из-за высокой (4-го класса) пожарной опасности.

В течение дня в Москве ожидается преимущественно без осадков, в области возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в столице достигнет 26–28 градусов, в Подмосковье — 25–30. Однако уже с вечера погоду начнет определять волновой циклон, который с 4 по 6 июля принесет дожди, грозы, местами град и порывы ветра до 18 м/с.

Наиболее сильные осадки ожидаются ночью на юге Подмосковья, а днем в выходные — на востоке региона.