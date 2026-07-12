В Москве и области еще на сутки продлили желтый уровень погодной опасности

В Московском регионе на сутки продлили желтый уровень опасности из-за осадков В Москве и области еще на сутки продлили желтый уровень погодной опасности

Москва12 июл Вести.В Московском регионе желтый уровень погодной опасности продлили еще на сутки из-за дождей и гроз. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

В столице предупреждение будет действовать до 9.00 понедельника, 13 июля, в области – до 21.00.

На территории столицы желтый уровень, являющийся средним в колористической шкале метеопредупреждений, будет действовать до 09.00 мск понедельника, а по области - до 21.00 мск говорится в публикации

Синоптики прогнозируют в ночь на 13 июля дождь, местами сильные, днем в понедельник - кратковременный, на востоке - сильный. Возможны грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем в столице воздух прогреется до 21-23 градусов, по области - до 19-24.

Накануне в Москве и Подмосковье прошли мощные ливни с грозами и градом. Фиксировались падения деревьев и конструкций. На улицах дежурят бригады коммунальных служб и "Мосводостока". Дожди продолжались и в течение ночи.