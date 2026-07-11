В Москве штормовым ветром повалило деревья и повредило конструкции Московские власти предупредили, что ливень с градом продолжатся ночью

Москва11 июл Вести.В Москве, где прошли сильные ливни и грозы, местами с градом, а порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду, повалило деревья и повредило ветром конструкции, сообщает Комплекс городского хозяйства в мессенджере MAX.

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции отмечается в публикации

Власти предупредили, что непогода сохранится до конца суток и в ночные часы.

В Комплексе городского хозяйства москвичей и гостей столицы попросили не выходить на улицу без необходимости, а если это невозможно, быть предельно внимательными и осторожными.