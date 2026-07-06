В ближайшие 1-2 часа в Москве и Подмосковье ожидается гроза

Синоптики предупредили о дожде с грозой в Москве и Московской области В ближайшие 1-2 часа в Москве и Подмосковье ожидается гроза

Москва6 июл Вести.Дождь с сильным ветром и грозой ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие часы. Об этом предупреждает МЧС России в MAX.

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 6 июля в Московской области ожидается дождь, гроза, ветер до 15 м/с пишет управление МЧС по Московской области

В сообщении управления МЧС по столице указано, что гроза, дождь и сильный ветер будут продолжаться до 20 часов.

Жителей призвали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, парковаться в безопасных местах, сохранять бдительность при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.