Москва11 июнВести.Сегодня после 15 часов и до 21 часа в Москве местами ожидаются кратковременный дождь и гроза, сообщает столичный главк МЧС.
В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями спасатели призывают быть внимательными и помнить о безопасности.
В ближайший час с сохранением до 21 часа 11 июня местами по г. Москве ожидается кратковременный дождь, грозаговорится в публикации МЧС столицы от 14.26
Жителей и гостей города просят парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.