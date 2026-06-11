В Москве до вечера 11 июня прогнозируются дождь и гроза

Дождь и гроза ожидаются в Москве до вечера 11 июня В Москве до вечера 11 июня прогнозируются дождь и гроза

Москва11 июн Вести.Сегодня после 15 часов и до 21 часа в Москве местами ожидаются кратковременный дождь и гроза, сообщает столичный главк МЧС.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями спасатели призывают быть внимательными и помнить о безопасности.

В ближайший час с сохранением до 21 часа 11 июня местами по г. Москве ожидается кратковременный дождь, гроза говорится в публикации МЧС столицы от 14.26

Жителей и гостей города просят парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.