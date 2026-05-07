Жителей Москвы предупредили о дожде с грозой и сильном ветре до конца дня

Жителей Москвы предупредили о возможном дожде с грозой до конца дня Жителей Москвы предупредили о дожде с грозой и сильном ветре до конца дня

Москва7 мая Вести.Жителей Москвы предупредили о прогнозируемых дожде с грозой и сильном ветре до конца дня, водителей призвали быть осторожнее на дорогах. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Ранее в этот день МЧС Москвы и Московской области предупреждали, что до 22.00 мск 7 мая в столичном регионе местами ожидается гроза с дождем, град, а также усиление ветра до 15 м/с.

Из-за переменчивой погоды водителям нужно быть особенно осторожными: используйте гарнитуру или встроенную систему автомобиля для разговоров; держите дистанцию и избегайте резких маневров; паркуйте автомобиль подальше от деревьев и шатких конструкций; заранее снижайте скорость у пешеходных переходов, так как пешеходы в капюшонах и под зонтами могут не сразу заметить машину говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере MAX

Гражданам также рекомендуется быть внимательными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.