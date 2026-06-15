Москва15 июнВести.В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град и усиление порывов ветра до 15 м/с. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы со ссылкой на синоптиков.
Ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град, при грозе усиление порывов ветра до 15 м/с… Наиболее интенсивными осадки будут сегодня после 15.00 мск и до утра 16 июняговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что за сутки в отдельных районах Москвы может выпасть около половины месячной нормы осадков.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», бригады и откачивающая воду техника инженерных и коммунальных компаний.
Жителей Москвы призвали быть более внимательными и осторожными.