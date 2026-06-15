Жителей столицы предупредили о надвигающемся кратковременном ливне и грозе

Москвичей предупредили о надвигающемся ливне и грозе Жителей столицы предупредили о надвигающемся кратковременном ливне и грозе

Москва15 июн Вести.В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град и усиление порывов ветра до 15 м/с. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы со ссылкой на синоптиков.

Ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град, при грозе усиление порывов ветра до 15 м/с… Наиболее интенсивными осадки будут сегодня после 15.00 мск и до утра 16 июня говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что за сутки в отдельных районах Москвы может выпасть около половины месячной нормы осадков.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», бригады и откачивающая воду техника инженерных и коммунальных компаний.

Жителей Москвы призвали быть более внимательными и осторожными.