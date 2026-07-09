В Москве на фоне непогоды службы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды В Москве на фоне непогоды службы переведены в режим повышенной готовности

Москва9 июл Вести.Городские службы Москвы переводятся в режим повышенной готовности, сообщили в в официальном канале Комплекса городского хозяйства столицы в MAX.

Такая мера потребовалась в связи с тем, что в столице с 10 по 12 июля ожидается ухудшение погоды. Прогнозируется ливень, местами гроза, скорость ветра может достигать 15 - 20 метров в секунду.

Уточняется, что ухудшение погоды можно ожидать ночью в пятницу, 10 июля.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов отмечается в сообщении

Кроме того, водооткачивающую техники размещают в местах возможного скопления воды.

Также специалисты очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Принимаются меры по защите от ветра объектов.

На особом контроле - функционирование систем жизнеобеспечения.