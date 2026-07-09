Москва9 июлВести.В Минтрансе России предупредили о возможном влиянии непогоды на работу аэропортов столичного авиационного узла.
Как следует из заявления, ночью в пятницу, 10 июля, в Москве прогнозируется дождь, ливень и местами гроза. Порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадкиговорится в публикации ведомства в MAX
В этой связи возможны изменения в расписании рейсов, в том числе нельзя исключать их отмены.
Пассажирам рекомендовано следить на актуальными данными через онлайн-табло и чат-боты аэропортов и компаний-перевозчиков.
Отмечается, что в воздушных гаванях будет задействован дополнительный персонал, который привлекут к обслуживанию самолетов и пассажиров. Подчеркивается, что службы аэропортов находятся в готовности к работе в усиленном режиме.