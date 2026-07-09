Непогода может повлиять на расписание полетов в московских аэропортах

Минтранс предупредил о возможной отмене рейсов из-за непогоды в Москве Непогода может повлиять на расписание полетов в московских аэропортах

Москва9 июл Вести.В Минтрансе России предупредили о возможном влиянии непогоды на работу аэропортов столичного авиационного узла.

Как следует из заявления, ночью в пятницу, 10 июля, в Москве прогнозируется дождь, ливень и местами гроза. Порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки говорится в публикации ведомства в MAX

В этой связи возможны изменения в расписании рейсов, в том числе нельзя исключать их отмены.

Пассажирам рекомендовано следить на актуальными данными через онлайн-табло и чат-боты аэропортов и компаний-перевозчиков.

Отмечается, что в воздушных гаванях будет задействован дополнительный персонал, который привлекут к обслуживанию самолетов и пассажиров. Подчеркивается, что службы аэропортов находятся в готовности к работе в усиленном режиме.