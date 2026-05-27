Москва27 маяВести.Сегодня с полудня и ориентировочно до 20 часов в Москве местами прогнозируются дождь, сильный ветер и гроза. Дептранс столицы призывает к осторожности и рекомендует водителям пересесть на городской транспорт.
Автомобилистов призывают быть аккуратными за рулем: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения и не оставлять машины под шаткими конструкциями и деревьями.
По возможности выбирайте для поездок городской транспортговорится в публикации Дептранса Москвы в Telegram-канале
Водителям также напоминают о необходимости заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, поскольку из-за дождя видимость ухудшается, а тормозной путь увеличивается.