Синоптики прогнозируют дождь и грозу в Москве в ближайшие часы

Москва21 мая Вести.В Москве в ближайшие часы ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает городское хозяйство столицы.

Осадки могут установиться над Москвой до 20.00.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 20.00 21 мая местами в столице ожидаются кратковременный дождь и гроза говорится в канале организации в MAX

Городское хозяйство призывает горожан быть внимательными на улице во время непогоды.

Ранее сообщалось, что 21 мая был повторен температурный рекорд для Москвы. Столбики термометров поднялись до +29,2 градуса.