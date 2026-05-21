Москва21 маяВести.В Москве в ближайшие часы ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает городское хозяйство столицы.
Осадки могут установиться над Москвой до 20.00.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 20.00 21 мая местами в столице ожидаются кратковременный дождь и грозаговорится в канале организации в MAX
Городское хозяйство призывает горожан быть внимательными на улице во время непогоды.
Ранее сообщалось, что 21 мая был повторен температурный рекорд для Москвы. Столбики термометров поднялись до +29,2 градуса.