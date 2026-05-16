Москва16 мая Вести.В столице России 16 и 17 мая ожидаются скоротечные ливни и грозы, благодаря которым в мегаполисе будет не очень жарко. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам синоптика, в начале новой недели погода будет ясной, а температура воздуха может превысить 30-градусную отметку.

Над Москвой в выходные кое-где еще могут появиться очаги кучево-дождевых облаков, несущих скоротечные ливни и грозы, поэтому будет не слишком жарко – до +23...+25. С началом новой недели небо над столицей прояснится, и уже ничто не помешает столбикам термометров дотянуться до +29...+31, так что не исключены первые майские рекорды максимальной температуры сказал Заводченков

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что по-летнему теплая погода установится в Москве после 13 мая. Однако вместе с теплом в столицу придут ливни с грозами.