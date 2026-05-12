Синоптик Заводченков: июньская погода установится в Москве после 13 мая Заводченков: москвичам надо ожидать июньскую погоду в середине недели

Москва12 мая Вести.Москвичам следует ожидать потепления во второй половине недели, после 13 мая. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, над Русской равниной сформируются устойчивые южные и юго-восточные потоки, так что в регион начнут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы, в следствие чего в Москве установится аномально теплая погода.

В результате в Москве уже сегодня погода вернется в рамки майского климата, но это только начало потепления, и уже со среды установится июньская погода после полудня до +21…24. Вот только вместе с этим потоком тепла в центральную Россию попадут очаги кучево-дождевых облаков, так что вероятность ливней и гроз ожидается повышенной пояснил Заводченков

Ранее синоптики предупредили о грозах в московском регионе с 12 по 15 мая. Температура при этом ожидается от плюс 18 до плюс 24 градусов.