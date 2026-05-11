К выходным в Москву придет июльское тепло до плюс 28 градусов Тишковец пообещал москвичам в следующие выходные июльскую жару

Москва11 мая Вести.Наступившая неделя принесет в Центральную Россию летнее тепло, пообещал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, уже в середине дня во вторник, 12 мая, потеплеет до майской климатической нормы с температурой плюс 16–19 градусов, а далее весна встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов.

До конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло, но прошумят скоротечные ливни и грозы, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

При этом к следующим выходным в столичном регионе установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь, уточнил он.

Дневная температура воздуха повысится до летних значений и максимальные термометры покажут +23…+28 говорится в сообщении Тишковца

Такие показатели, по его словам, соответствует многолетним показателям середины лета.