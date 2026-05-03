Синоптик Тишковец: в конце недели погода в Москве испортится

Москвичам рассказали, когда испортится погода Синоптик Тишковец: в конце недели погода в Москве испортится

Москва3 мая Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что в середине дня 3 мая впервые в этом году столбики термометров в Москве поднимутся до отметки плюс 20, завтра после полудня наступит метеорологическое лето, но к концу недели погода испортится.

До среды включительно, по его прогнозам, сохранится 20-градусное тепло.

В конце недели погода испортится – пойдут дожди, и посвежеет до +13…+18 сообщил Тишковец в своем Telegram-канале

Сегодня, 3 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность, к вечеру местами возможен слабый дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 19–22, что на три градуса выше климатической нормы мая.

Завтра воздух в Москве и области может прогреться до 24–25 тепла. Атмосферное давление при этом понизится до 743 мм рт. ст., предупредил Тишковец.