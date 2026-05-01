Дожди в Москве сменит июньское тепло в конце текущей недели Синоптик Заводченков: июньская погода придет в Москву в конце недели

Москва1 мая Вести.В воскресенье, 3 мая, столбики термометров в Москве покажут +22 градуса, сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, в Центральной России первый день мая получится довольно прохладным.

В Москве местами возможен кратковременный дождь, и около +10. Затем погода окончательно наладится, и температура станет быстро повышаться. С воскресенья на термометрах вполне июньские +19...+22. Во вторник и над столицей могут появиться первые в сезоне грозовые тучи рассказал Заводченков

По словам синоптика, Сочи с погодой повезло меньше. Регион накроют сильные ливни в ближайшее время. Интенсивные ливни возрастут примерно до 15 миллиметров и будут идти каждые 6 часов.