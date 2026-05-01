Заводченков: каждые 6 часов в Сочи будут идти интенсивные ливни

Синоптик Заводченков: сильные ливни накроют Сочи в ближайшее время Заводченков: каждые 6 часов в Сочи будут идти интенсивные ливни

Москва1 мая Вести.Интенсивные ливни в Сочи возрастут примерно до 15 миллиметров и будут идти каждые 6 часов. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он подчеркнул, что в Сочи небольшие дожди начнутся уже сегодня, а затем постепенно будут стихать.

Предстоящей ночью их интенсивность резко возрастет - по модельным оценкам до 10-15 мм каждые 6 часов. Лишь завтра поздно вечером ливни начнут постепенно стихать. А вообще, в сумме за выходные, на каждый квадратный метр курортной столицы выльется свыше половины бочки дождевой воды отметил Заводченков

Синоптик также добавил, что в подобной ситуации не обойдется без паводков и подтоплений, а в окрестных горах ожидаются селевые и оползневые явления.

Ранее Заводченков рассказал, что рецидив зимы на Русской равнине идет стремительными темпами. По его словам, из-за сильных ветров зона снегопадов за сутки переместится почти на 1,5 тысячи километров к югу.