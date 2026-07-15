Из-за сильного ливня в Сочи затоплены улицы и поднялся уровень рек Сильный ливень залил улицы Сочи и окрестностей

Москва15 июл Вести.Множество затопленных участков образовалось в Сочи после сильного ливня, 15 июля. Штормовое предупреждение продолжает действовать. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".

Из-за дождя поднялся уровень воды сразу в шести реках. Возле ЖК "Министерские озера" появился водопад из реки Бзугу. Также затоплены дворы, а некоторые автомобили практически утонули.

В Дагомысе затопило мост через реку Ира. В селе Волковка дорога к местной школе и детсаду превратилась в полосу препятствий. На улице Космической дождь нанес камни, глину и огромные лужи говорится в сообщении

На трассе А‑147 Джубга – Сочи движение из-за стихии не прерывалось. Всю ночь дежурили мобильные бригады Упрдор "Черноморье, которые убирали мусор и упавшие ветки. За ночь упало четыре дерева, одно из них – на дорогу. Его оперативном убрали. На том же, 135‑м километре, дерево повредило линию электропередачи — электроснабжение восстанавливает профильная служба.