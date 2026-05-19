Около 40 придомовых территорий подтоплены из-за ливня на Кубани

Москва19 мая Вести.В поселке Прикубанский Новокубанского района в результате прошедших ливней оказались подтопленными 37 придомовых территорий. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В настоящее время там ведется ликвидация последствий обрушившейся стихии на регион.

К работам привлечены специалисты и спецтехника пожарной части Курганинского района.

Ранее сообщалось о сильных дождях на Кубани, часть которых пришлась на Краснодар. Накануне вечером центр города также оказался подтопленным.