Москва19 маяВести.В поселке Прикубанский Новокубанского района в результате прошедших ливней оказались подтопленными 37 придомовых территорий. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В настоящее время там ведется ликвидация последствий обрушившейся стихии на регион.
К работам привлечены специалисты и спецтехника пожарной части Курганинского района.
Ранее сообщалось о сильных дождях на Кубани, часть которых пришлась на Краснодар. Накануне вечером центр города также оказался подтопленным.