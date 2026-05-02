Москва2 маяВести.Оперативный штаб Кубани сообщил в MAX о подтоплении 16 домов в трех населенных пунктах Белореченского района.
По данным ведомства, причиной подтопления стали сильные дожди, только в минувшие сутки на территории муниципалитета выпало 36 мм осадков.
Подтоплены 14 дворов, по одной дворовой территории – в поселках Южном и Восточномсказано в сообщении
Данные по последствиям и пострадавшим уточняются.
На месте происшествий работают четыре оценочные комиссии. Для откачки воды привлечен местный отряд "Кубань-СПАС": в работах задействованы 27 человек и 8 единиц техники.