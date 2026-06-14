Москва14 июнВести.В трех районах Кубани спасатели продолжают откачивать воду с затопленных территорий. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
В 3 муниципалитетах Краснодарского края откачивают воду с подтопленных территорийговорится в публикации оперштаба
Отмечается, что больше всего пострадал Краснодар: там вода затопила 89 придомовых территорий, семь цокольных этажей многоквартирных домов и 74 частных домовладения. Откачкой занимаются 14 человек и 24 единицы техники, из них 16 мотопомп.
В Лабинске подтопило три придомовые территории, вода проникла в один дом. Там работают 12 человек и три машины.
В Калининском районе из-за подъема грунтовых вод пострадало 16 дворов и два дома – туда направили 65 спасателей и 12 единиц техники.
Оценочные комиссии уже фиксируют ущерб.
Людей эвакуировать не потребовалось.
Из-за угрозы подтоплений режим чрезвычайной ситуации действует в Крымском и Славянском районах.