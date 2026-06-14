Спасатели откачивают воду с подтопленных участков в трех районах Кубани В трех муниципалитетах Кубани продолжается откачка воды с затопленных территорий

Москва14 июн Вести.В трех районах Кубани спасатели продолжают откачивать воду с затопленных территорий. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

В 3 муниципалитетах Краснодарского края откачивают воду с подтопленных территорий говорится в публикации оперштаба

Отмечается, что больше всего пострадал Краснодар: там вода затопила 89 придомовых территорий, семь цокольных этажей многоквартирных домов и 74 частных домовладения. Откачкой занимаются 14 человек и 24 единицы техники, из них 16 мотопомп.

В Лабинске подтопило три придомовые территории, вода проникла в один дом. Там работают 12 человек и три машины.

В Калининском районе из-за подъема грунтовых вод пострадало 16 дворов и два дома – туда направили 65 спасателей и 12 единиц техники.

Оценочные комиссии уже фиксируют ущерб.

Людей эвакуировать не потребовалось.

Из-за угрозы подтоплений режим чрезвычайной ситуации действует в Крымском и Славянском районах.