Уровень воды в Кубани продолжает снижаться после критического подъема В Кубани после подъема продолжает снижаться уровень воды

Москва4 июн Вести.Опасный подъем уровня воды после проливных дождей в реке Кубань прекратился, в Крымском и Славянском районах он продолжает снижаться. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Благодаря превентивным мерам вода, вышедшая из русла Кубани и образовавшая промоину, затронула только сельскохозяйственные угодья и часть приусадебных участков в Прикубанском, Западном и Соболевском хуторах. Из возможной опасной зоны заблаговременно эвакуировали 13 человек, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым.

В Крымском и Славянском районах продолжаются работы по укреплению потенциально опасных участков и поднятию уровня дамб вдоль реки Кубань уточняется в сообщении оперштаба

К работам привлечены сотрудники "Кубань-СПАС", муниципальных служб спасения, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, а также волонтеры – более 750 человек.

Приток к Краснодарскому и Шапсугскому водохранилищам снижается, в связи с чем сбросы воды с них по мере стабилизации гидрологической обстановки будут снижаться.