Ситуация с паводком на Кубани находится под надзором прокуратуры

Прокуратура следит за ситуацией из-за паводка на Кубани Ситуация с паводком на Кубани находится под надзором прокуратуры

Москва14 июн Вести.В связи с повышением уровня воды в реке Кубань прокуратура Краснодарского края сообщает, что продолжает надзорное сопровождение паводковой обстановки.

Там отметили, что в Крымском районе сегодня был введен режим "Чрезвычайная ситуация" в четырех сельских поселениях: Троицком, Киевском, Южном и Кеслеровском.

Дается оценка фактической обстановки, состояния дамб и иных защитных сооружений, готовности сил и средств к реагированию говорится в публикации краевой прокуратуры в MAX

В ходе надзорных мероприятий также проверяется полнота мер, которые принимают органы местного самоуправления, службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, эксплуатирующие и ресурсоснабжающие организации, включая своевременное оповещение населения.

Ранее сегодня сообщалось, что в трех районах Кубани спасатели откачивают воду с подтопленных участков.