На Кубани объявили экстренное предупреждение о повышении уровня воды в реках

Экстренное предупреждение о повышении уровня воды в реках объявлено на Кубани На Кубани объявили экстренное предупреждение о повышении уровня воды в реках

Москва2 июн Вести.В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение о повышении уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Отмечается, что предупреждение действует до конца 2 июня, сутки 3 июня, ночью и утром 4 июня.

На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края продолжится повышение уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок сказано в сообщении

Ранее ведомство выпустило экстренное предупреждение о повышении уровней воды в нижнем течении реки Кубань до опасных отметок.

В ближайшие сутки в регионе местами прогнозируются сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.