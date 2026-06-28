Ливень с грозой и сильным ветром ожидается в Краснодарском крае этой ночью

В Краснодарский край ночью придут гроза, ливень и мощный ветер до 20 м/с Ливень с грозой и сильным ветром ожидается в Краснодарском крае этой ночью

Москва28 июн Вести.В ночь с 28 на 29 июня в Краснодарский край придет непогода. Об этом управление МЧС России по региону предупреждает в MAX.

Согласно сообщению ведомства, ночью и утром жителей Кубани ожидают ливень, гроза и мощный ветер.

Местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование г. Сочи и федеральную территорию Сириус – зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с пишет МЧС

В ведомстве порекомендовали следить за сообщениями о возможных ЧС и следовать советам ГУ МЧС России.