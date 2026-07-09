Смерчи возможны над морем у побережья Туапсе У Туапсе синоптики прогнозируют смерчи

Москва9 июл Вести.В Туапсинском округе синоптики прогнозируют возникновение смерчей, предупреждает жителей и гостей курорта местная администрация в мессенджере MAX.

По данным краснодарского ЦГМС, в ближайшие дни, 10-11 июля, ожидаются ливень в сочетании грозой, градом и ветром с порывами 20–23 м/с.

10 июля на участке Анапа – Магри имеется опасность формирования смерчей над морем говорится в публикации администрации

Спасатели напоминают, что находиться в зонах возможной стихии опасно, и призывают сообщать о происшествиях по телефонам экстренных служб.