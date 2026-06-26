МЧС предупредило об опасности формирования смерчей над Черным морем на Кубани

МЧС: на курортах Краснодарского края над Черным морем могут возникнуть смерчи МЧС предупредило об опасности формирования смерчей над Черным морем на Кубани

Москва26 июн Вести.Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем.

До конца суток 26.06.2026, а также утром, днем и вечером 27.06.2026 на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. До конца суток 26.06.2026, а также ночью и утром 27.06.2026 на участке Магри – Веселое (г. Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

В МЧС посоветовали внимательно читать смс-сообщения с предупреждениями и следить за информацией, распространяемой местными СМИ. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.