Москва26 июнВести.Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем.
До конца суток 26.06.2026, а также утром, днем и вечером 27.06.2026 на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. До конца суток 26.06.2026, а также ночью и утром 27.06.2026 на участке Магри – Веселое (г. Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над моремговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
В МЧС посоветовали внимательно читать смс-сообщения с предупреждениями и следить за информацией, распространяемой местными СМИ. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.