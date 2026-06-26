Москва26 июнВести.В Черном море у берегов Сочи заметили смерчи. Видео с природным явлением опубликовал Life.ru.
На кадрах вихри поднимаются над водой и уходят в темное небо.
Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, уточняет издание. На территории региона действует штормовое предупреждение.
Ранее МЧС России сообщило об опасности формирования смерчей над Черным морем. Угроза сохраняется до конца дня 26 июня, а также в течение следующего дня на участках от Анапы до Магри и от Магри до Веселого.