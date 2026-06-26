Очевидцы сняли на видео мощный смерч в Черном море у берегов Сочи

В Черном море вблизи Сочи бушуют смерчи Очевидцы сняли на видео мощный смерч в Черном море у берегов Сочи

Москва26 июн Вести.В Черном море у берегов Сочи заметили смерчи. Видео с природным явлением опубликовал Life.ru.

На кадрах вихри поднимаются над водой и уходят в темное небо.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, уточняет издание. На территории региона действует штормовое предупреждение.

Ранее МЧС России сообщило об опасности формирования смерчей над Черным морем. Угроза сохраняется до конца дня 26 июня, а также в течение следующего дня на участках от Анапы до Магри и от Магри до Веселого.