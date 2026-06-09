Москва9 июнВести.Жители города Керчь, расположенного в восточной части Крымского полуострова, успели снять на видео воронку смерча, который формировался над городом.
Видео природного явления разместили в местных пабликах.
На кадрах видно, как в небе на фоне грозовых туч формируется характерная для смерча воронка, спустя непродолжительное время она исчезает.
Смерч сопровождался ливнем и сильным ветром.
МЧС Республики сообщает об ухудшении погоды 9 и 10 июня – кроме обильных осадков на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.