Смерч над Керчью попал в объективы видеокамер Очевидцы успели снять формирование смерча над Керчью

Москва9 июн Вести.Жители города Керчь, расположенного в восточной части Крымского полуострова, успели снять на видео воронку смерча, который формировался над городом.

Видео природного явления разместили в местных пабликах.

На кадрах видно, как в небе на фоне грозовых туч формируется характерная для смерча воронка, спустя непродолжительное время она исчезает.

Смерч сопровождался ливнем и сильным ветром.

МЧС Республики сообщает об ухудшении погоды 9 и 10 июня – кроме обильных осадков на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.