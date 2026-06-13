Очевидцы засняли на видео гигантский смерч на юге Челябинской области

В Верхнеуральске Челябинской области сняли на видео гигантский смерч Очевидцы засняли на видео гигантский смерч на юге Челябинской области

Москва13 июн Вести.На юге Челябинской области очевидцы заметили смерч. Видео с природным явлением быстро разлетелось в социальных сетях - его сняли в Верхнеуральске днем 12 июня. Кадрами делится Life.ru.

Когда ежедневный прогноз с дождем уже не первую неделю, и сегодня, радуясь солнышку, выходишь на улицу, а тут это… цитирует Life.ru автора ролика Юлию

Жители сразу же начали снимать происходящее на телефоны. Огромный вихрь кружился недолго и, по предварительным данным, серьезных разрушений не оставил.

Пострадавших, скорее всего, нет, но официальной информации пока не поступало.