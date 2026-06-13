Москва13 июнВести.На юге Челябинской области очевидцы заметили смерч. Видео с природным явлением быстро разлетелось в социальных сетях - его сняли в Верхнеуральске днем 12 июня. Кадрами делится Life.ru.
Когда ежедневный прогноз с дождем уже не первую неделю, и сегодня, радуясь солнышку, выходишь на улицу, а тут это…цитирует Life.ru автора ролика Юлию
Жители сразу же начали снимать происходящее на телефоны. Огромный вихрь кружился недолго и, по предварительным данным, серьезных разрушений не оставил.
Пострадавших, скорее всего, нет, но официальной информации пока не поступало.