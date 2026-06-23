13:37 23 июн Мария Белова Происшествия КП: Животные вели себя нетипично перед смерчем в Свердловской области Жители Свердловской области: перед смерчем животные и птицы вели себя нетипично © Соцсети

Москва23 июн Вести.Очевидцы смерча, обрушившегося 22 июня на Свердловскую область, поделились впечатлениями с KP.RU. Ранее сообщалось, что в результате природного явления полностью уничтожены 32 частных дома, еще 99 получили повреждения, также пострадали 25 автомобилей и 15 линий электропередач. За медпомощью обратились 16 человек. Сильнее всего пострадал город Кушва, в нем непогода оставила без электроэнергии более 4000 частных домов. Я увидел, как птицы начали кружить над прудом. Их было слишком много, это выглядело странно. В следующую минуту дома выключили свет и поднялся жуткий ветер сообщил изданию один из местных жителей

Другие наблюдатели рассказали о темноте, которая наступила в одночасье, а также о перемене цвета неба и воющем или свистящем звуке.

Кроме того, некоторые жители отмечали нетипичное поведение животных. Одна женщина рассказала, что ее собака, которая была привязана во дворе, металась и не мола найти себе места, пытаясь предупредить хозяев о надвигающейся опасности.