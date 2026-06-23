Москва23 июнВести.Очевидцы смерча, обрушившегося 22 июня на Свердловскую область, поделились впечатлениями с KP.RU.
Ранее сообщалось, что в результате природного явления полностью уничтожены 32 частных дома, еще 99 получили повреждения, также пострадали 25 автомобилей и 15 линий электропередач. За медпомощью обратились 16 человек.
Сильнее всего пострадал город Кушва, в нем непогода оставила без электроэнергии более 4000 частных домов.
Я увидел, как птицы начали кружить над прудом. Их было слишком много, это выглядело странно. В следующую минуту дома выключили свет и поднялся жуткий ветерсообщил изданию один из местных жителей