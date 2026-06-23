Москва23 июн Вести.В пострадавшем от сильного смерча городе Кушва Свердловской области подана электроэнергия на все предприятия, восстановлена связь, все больницы работают в штатном режиме. Об этом сообщил ИС "Вести" губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В результате смерча накануне вечером в Кушве были разрушены десятки домов, пострадали 17 человек, несколько районов остались без электричества.

Электроэнергия на все предприятия подана, есть поваленные столбы и провода, которые оборваны - я думаю, что мы большую часть сегодня-завтра завершим. Также в течение двух дней планируем завершить подачу газа во все дома, которые готовы принимать, в полном объеме. Связь восстановлена, все больницы работают в штатном режиме уже на постоянных источниках питания, электроэнергии сообщил Паслер

Главной задачей сейчас он назвал расчистку и уборку города от мусора.

Самая главная работа, которую сегодня нужно организовать - мы концентрируем силы и технику, оборудование для того, чтобы распилить и прибрать, вычистить город от тех последствий, которые мы сегодня видим, достаточно больших, масштабных и разрушительных. Все предприятия города и близлежащих территорий подтвердили и уже направляют свои бригады по решению штаба, который я сегодня провел - оснащенные, обученные, с техникой, пилами для того, чтобы распилить и вывезти мусор из города рассказал губернатор

По его словам, все пострадавшее жилье и инфраструктура будут восстановлены.

Сегодня уже поступила часть материалов, которые позволят людям, которые сами готовы ремонтировать, приступить к ремонтам [жилья]. И самое главное, что определились с источниками финансирования. Сегодня-завтра мы направим в муниципалитет ресурсы для того, чтобы муниципалитет мог договора заключать для ремонта домов. Мы перераспределим, конечно, строительные организации области, которые работают на капремонте, для того, чтобы бригады, которые работают с кровлей, с крышами и ремонтами, восстановлением домов, сюда приехали на какое-то время. Я думаю, что на этой неделе это будет все уже сделано в полном объеме для того, чтобы начать ремонтные работы после обхода, который сегодня уже реализуется - люди пошли для того, чтобы зафиксировать ущерб, - и осуществлять выплаты. Деньги все определены, с людьми встреча прошла, порядок мы рассказали… Все, что касается жилья, расчистки города, восстановления инфраструктуры - газовой, электроэнергии и сетевой, - восстановим все безусловно, независимо от объемов подчеркнул Паслер

Из-за шквалистого ветра, который привел к многочисленным повреждениям, в Кушвинском муниципальном округе Свердловской области накануне был введен режим чрезвычайной ситуации.