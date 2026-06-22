Режим ЧС ввели в Кушве из-за шквалистого ветра, повредившего 89 домов Из-за повредившего 89 домов ветра в Кушве Свердловской области ввели режим ЧС

Москва22 июн Вести.Режим ЧС ввели в Кушвинском муниципальном округе Свердловской области из-за шквалистого ветра, который привел к многочисленным повреждениям. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента информационной политики региона.

Отмечается, что в результате непогоды были повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы.

На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации говорится в сообщении

Отмечается, что в частном секторе были повреждены газовые трубы. Газоснабжение временно отключили из соображений безопасности.

Водоснабжение восстановлено, но возможны кратковременные перебои.