Москва23 июнВести.Пострадавшие жители уральского города Кушва описали ущерб, нанесенный их домовладениям смерчем, и рассказали ИС "Вести" о своем самочувствии.
В момент удара стихии Вера Волкова с семьей едва удержалась внутри дома.
Втроем держали эту дверь, иначе бы ее вынес ураган, и мы все вылетели туда и улетели бывспоминает пострадавшая
В другой части города Татьяна Кислин одеялами укрывала внуков от осколков разбитых окон.
Это моя баня — вот кусок это от печки… [Печку] подняло, унесло, и здесь она разбилась. Мы в окне это видели, я с внуками сидела, внук пострадал, стекла выбило, окно вышибло, ребенку голову зашивалипоказала последствия стихии Татьяна
Всего за пару часов смерч с градом полностью уничтожил 32 дома, еще сотню — повредил. На данный момент в населенном пункте ликвидируют последствия непогоды и готовятся к новым. В Кушве объявлен режим ЧС. В город срочно перебросили экстренные бригады спасателей, электриков и волонтеров. В городской больнице рассказали о состоянии жителей.