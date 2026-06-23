Держались за дверь, иначе бы улетели: истории жителей Кушвы о пережитом смерче Печку унесло: жители уральской Кушвы делятся воспоминаниями о смерче

Москва23 июн Вести.Пострадавшие жители уральского города Кушва описали ущерб, нанесенный их домовладениям смерчем, и рассказали ИС "Вести" о своем самочувствии.

В момент удара стихии Вера Волкова с семьей едва удержалась внутри дома.

Втроем держали эту дверь, иначе бы ее вынес ураган, и мы все вылетели туда и улетели бы вспоминает пострадавшая

В другой части города Татьяна Кислин одеялами укрывала внуков от осколков разбитых окон.

Это моя баня — вот кусок это от печки… [Печку] подняло, унесло, и здесь она разбилась. Мы в окне это видели, я с внуками сидела, внук пострадал, стекла выбило, окно вышибло, ребенку голову зашивали показала последствия стихии Татьяна

Всего за пару часов смерч с градом полностью уничтожил 32 дома, еще сотню — повредил. На данный момент в населенном пункте ликвидируют последствия непогоды и готовятся к новым. В Кушве объявлен режим ЧС. В город срочно перебросили экстренные бригады спасателей, электриков и волонтеров. В городской больнице рассказали о состоянии жителей.