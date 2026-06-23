Москва23 июнВести.В результате урагана в Кушве Свердловской области получили повреждения 97 домов, сообщили в региональном Департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на городскую администрацию.
По данным ведомства, Кушва наиболее пострадала от природной стихии. В населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации.
На данный момент городские дороги освобождены от нанесенного мусора и поваленных деревьев, водоснабжение восстановленоговорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ведомства
Ранее сообщалось, что в Свердловской области продолжаются работы по ликвидации последствий опасных погодных явлений.
По данным регионального главка МЧС России, были повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. За медицинской помощью обратились 16 человек.