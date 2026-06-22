В Свердловской области шесть человек пострадали в результате урагана

Минздрав: шесть человек пострадали от урагана в Свердловской области В Свердловской области шесть человек пострадали в результате урагана

Москва22 июн Вести.В Свердловской области продолжают ликвидировать последствия шквалистого ветра, который обрушился на регион. По данным Министерства здравоохранения, в результате непогоды пострадали шесть человек – все взрослые. Об этом сообщил региональный департамент информационной политики в своем Telegram-канале.

По оперативным данным Минздрава региона, пострадали 6 человек, все взрослые говорится в публикации

Отмечается, что четверо пострадавших госпитализируются врачами Центральной городской больницы Кушвы, двое лечатся амбулаторно. На место направлена бригада центра медицины катастроф.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Кушве: повреждены крыши 89 частных домов, а также детского сада и школы. В округе введен режим ЧС. Водоснабжение уже восстановлено, но возможны кратковременные перебои. В частном секторе повреждены газовые трубы. Подача газа временно приостановлена.

Для жителей, чьи дома пострадали, организован подвоз питьевой воды и предметов гигиены. Работает пункт временного размещения.

Для восстановления электроснабжения в регион направлены более 40 сотрудников "Россетей" и более 15 единиц техники. В Нижней Туре свет уже дали.