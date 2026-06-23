Подключение объектов по резервной линии началось в Кушве Свердловской области

Электроэнергию в Кушве Свердловской области подают по резервной линии Подключение объектов по резервной линии началось в Кушве Свердловской области

Москва23 июн Вести.Подачу электричества в Кушву после урагана восстанавливают бригады "Россети Урал". В настоящий момент объекты подключают к резервной сети, сообщил департамент информационной политики региона в мессенджере МАХ.

Бригады восстанавливают подачу электроэнергии в город. Началось подключение объектов по резервной линии. В 02.10 подключена канализационная насосная станция №3, обеспечивающая водоотведение для города, шахта "Южная" и предприятие "Молочная благодать" написали в департаменте

Там также уточнили, что по резервной линии напряжение также подано 6 тысячам потребителей в жилых домах.

Городская и детская больницы запитаны от генераторов.

После урагана в Кушве введен режим чрезвычайной ситуации. Стихия повредила 97 жилых домов, за медицинской помощью обратились 15 человек. В частном секторе зафиксированы повреждения газовых труб, для обеспечения безопасности газоснабжение временно отключено. Для жителей пострадавших от стихии домов открыт пункт временного размещения.