Москва24 июнВести.В городе Кушва, пострадавшем от урагана, более 5 тысяч домов подключены к электроснабжению, сообщает МЧС Свердловской области в MAX.
По состоянию на утро 24 июня без электроснабжения остается 281 жилой дом.
Производится ремонт поврежденных зданий, уборка территории от строительного мусора, упавших деревьев. Всего за сутки вывезено 1375 куб. м. мусорасказано в сообщении
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Также производится прием заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшему населению.