Москва24 июнВести.В городе Кушва, пострадавшем от урагана, более 5 тысяч домов подключены к электроснабжению, сообщает МЧС Свердловской области в MAX.

По состоянию на утро 24 июня без электроснабжения остается 281 жилой дом.

Производится ремонт поврежденных зданий, уборка территории от строительного мусора, упавших деревьев. Всего за сутки вывезено 1375 куб. м. мусора

сказано в сообщении

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Также производится прием заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшему населению.