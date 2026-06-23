Москва23 июнВести.В Свердловской области продолжаются работы по ликвидации последствий опасных погодных явлений, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, были повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач.
Полностью разрушены 32 частных жилых дома. За медицинской помощью обратились 16 человекговорится в сообщении ведомства в MAX
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, специалисты МЧС оказывают населению адресную помощь, развернут один пункт временного размещения вместимостью на 50 человек.
Вечером 22 июня в городе Кушва Свердловской области прошел мощный грозовой фронт со шквалистым ветром, больше 4000 частных домов остались без электроэнергии.