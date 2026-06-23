Ураган в Свердловской области полностью разрушил 32 частных жилых дома В Свердловской области ликвидируют последствия мощного урагана

Москва23 июн Вести.В Свердловской области продолжаются работы по ликвидации последствий опасных погодных явлений, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, были повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач.

Полностью разрушены 32 частных жилых дома. За медицинской помощью обратились 16 человек говорится в сообщении ведомства в MAX

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, специалисты МЧС оказывают населению адресную помощь, развернут один пункт временного размещения вместимостью на 50 человек.

Вечером 22 июня в городе Кушва Свердловской области прошел мощный грозовой фронт со шквалистым ветром, больше 4000 частных домов остались без электроэнергии.