Режим ЧС введен в Кушве Свердловской области после урагана Крыши 89 домов повреждены ураганом в Кушве Свердловской области

Москва23 июн Вести.Крыши 89 домов повреждены в городе Кушве Свердловской области, там введен режим ЧС, сообщил департамент информационной политики региона в мессенджере МАХ.

… в Кушве повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации. Водоснабжение восстановлено, но еще возможны кратковременные перебои. В частном секторе зафиксированы повреждения газовых труб, для обеспечения безопасности газоснабжение временно отключено написали в департаменте

Для жителей пострадавших от стихии домов открыт пункт временного размещения, однако на 23.50 по местному времени остаться в нем решил один человек.

Также для граждан организовали подвоз питьевой воды и санитарно-гигиенических принадлежностей.

По оперативным данным Минздрава региона, пострадали 6 человек, все взрослые. Четыре человека госпитализируются силами медиков Центральной городской больницы Кушвы, еще двое проходят лечение амбулаторно. На место также направлена бригада Северного филиала ТЦМК отметили в сообщении

Электроснабжение восстанавливают силами более 40 человек и свыше 15 единиц спецтехники компании "Россети Урал".