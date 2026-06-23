Москва23 июнВести.Крыши 89 домов повреждены в городе Кушве Свердловской области, там введен режим ЧС, сообщил департамент информационной политики региона в мессенджере МАХ.
… в Кушве повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации. Водоснабжение восстановлено, но еще возможны кратковременные перебои. В частном секторе зафиксированы повреждения газовых труб, для обеспечения безопасности газоснабжение временно отключенонаписали в департаменте
Для жителей пострадавших от стихии домов открыт пункт временного размещения, однако на 23.50 по местному времени остаться в нем решил один человек.
Также для граждан организовали подвоз питьевой воды и санитарно-гигиенических принадлежностей.
По оперативным данным Минздрава региона, пострадали 6 человек, все взрослые. Четыре человека госпитализируются силами медиков Центральной городской больницы Кушвы, еще двое проходят лечение амбулаторно. На место также направлена бригада Северного филиала ТЦМКотметили в сообщении
Электроснабжение восстанавливают силами более 40 человек и свыше 15 единиц спецтехники компании "Россети Урал".