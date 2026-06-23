Число обратившихся за медпомощью в Кушве выросло до 15

Число пострадавших от смерча в Кушве Свердловской области возросло Число обратившихся за медпомощью в Кушве выросло до 15

Москва23 июн Вести.Пятнадцать человек обратились за медицинской помощью после урагана в Кушве, сообщил департамент информационной политики региона в мессенджере МАХ.

По информации службы скорой медицинской помощи, за помощью обратились 15 человек. Из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте отметили в департаменте

Также до 97 возросло количество поврежденных домов. Оценку ущерба продолжат в светлое время суток.

Ранее сообщалось о шести пострадавших и 89 поврежденных домах.