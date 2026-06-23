Один пострадавший от смерча на Урале остается в больнице Трех пострадавших из-за смерча в Свердловской области выписали из больницы

Москва23 июн Вести.Трех жителей уральского города Кушва, госпитализированных после смерча, перевели на домашнее лечение, один остается в хирургической больнице. Об этом ИС "Вести" сообщила главврач Центральной районной больницы Кушвы Наталия Леонова.

Вечером 22 июня в городе Кушва Свердловской области прошел мощный грозовой фронт со шквалистым ветром, в частном секторе стихия разрушила 32 дома, 97 — повреждены. Пострадали десятки автомобилей и линии электропередачи, без света остались порядка 5 тысяч жителей. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, 17 местных жителей получили травмы от осколков и обрушений.

Всего госпитализировали четырех человек в Нижний Тагил. Их там обследовали. Один остался в хирургической Демидовской больнице, трое отправлены на амбулаторное лечение домой в город Кушва рассказала Леонова

В городе сохраняется режим ЧС. В город уже завезли материалы для ремонта домов, а волонтеры начали сбор гуманитарной помощи. В мобильной приемной работают сотрудники прокуратуры. Они принимают жалобы и следят за первыми выплатами пострадавшим.

В настоящее время граждане обращаются в основном по вопросам оказания правовой помощи. То есть по выяснению, какие документы необходимо предоставить для соответствующих выплат, по компенсации причиненного ущерба проинформировал прокурор города Кушвы Андрей Терешкин

Губернатор региона заверил, что все пострадавшее жилье и инфраструктура будут восстановлены.