Москва23 июнВести.Ураган в Свердловской области полностью разрушил 32 и повредил около ста частных домовладений, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В настоящее время в регионе продолжаются работы по ликвидации последствий урагана.
Повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач. Полностью разрушены 32 частных жилых домасказано в сообщении
Медицинская помощь понадобилась 16 пострадавшим. Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению. Развернут пункт временного размещения вместимостью на 50 человек.