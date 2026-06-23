От урагана в Свердловской области пострадали 16 человек, 32 дома уничтожены

Ураган в Свердловской области полностью разрушил 32 дома, 16 человек пострадали От урагана в Свердловской области пострадали 16 человек, 32 дома уничтожены

Москва23 июн Вести.Ураган в Свердловской области полностью разрушил 32 и повредил около ста частных домовладений, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В настоящее время в регионе продолжаются работы по ликвидации последствий урагана.

Повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач. Полностью разрушены 32 частных жилых дома сказано в сообщении

Медицинская помощь понадобилась 16 пострадавшим. Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению. Развернут пункт временного размещения вместимостью на 50 человек.