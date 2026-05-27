В Свердловской области почти 12 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Москва27 мая Вести.Из-за сильного дождя и порывистого ветра в Свердловской области нарушилось энергоснабжение в 1,1 тысячи жилых домов, где проживают порядка 12 тысяч человек, в том числе более 2,8 тысячи детей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что непогода затронула 35 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях.

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду – повреждены кровли двух частных домов и двух школ. Также на территории региона повалено 25 деревьев.

В результате стихии пострадали двое взрослых, одного из них доставили в медицинское учреждение.

К восстановительным работам привлечены 23 бригады районных электрических сетей (70 человек) и 27 единиц техники.