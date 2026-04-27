Москва27 апрВести.В Московской области из-за ухудшения погодных условий зафиксировано падение 542 деревьев в 31 муниципальном образовании, пострадали 6 человек, сообщает региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.
В 15 муниципалитетах повреждения получил 161 автомобиль.
В 19 муниципальных образованиях произошли отключения энергоснабжения, в 4 – теплоснабжения.
В результате падений деревьев пострадало 6 человек, погибших нетотмечается в публикации
По данным областного МЧС, в поселке Лотошино и Волоколамском городском округе порывы ветра достигали 22 метров в секунду, в Можайском городском округе – 20 метров в секунду, в городском округе Серпухов – 19 метров в секунду.
ГУ МЧС России по Московской области переведено в режим повышенной готовности, функционирует межведомственный штаб. К ликвидации последствий разгула стихии привлечены 476 спасателей и 121 единица техники.
По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды в Подмосковье продолжается.