Москва27 апрВести.В нескольких округах Подмосковья произошли отключения электроснабжения, сообщил в мессенджере MAX губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Причиной перебоев с подачей электроэнергии стала непогода и сильный ветер.
Все аварийные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим и работают на местахговорится в заявлении
Отмечается, что в округах, где зафиксировано наибольшее количество отключений, развернуты муниципальные штабы.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Раменском и Дмитровском округах, Домодедове и Чехове. Туда направлены дополнительные бригады.
Всего в работах на территории Московской области задействованы 200 бригад электриков, 22 бригады лесного хозяйства, 40 передвижных электростанций, а также другие силы и средства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о стремительном ухудшении погоды. До конца дня ожидается обильный мокрый снег и порывы ветра до 23 м/с.