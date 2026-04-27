Аварийные и коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме

Воробьев: в ряде округов Подмосковья произошли отключения электроснабжения Аварийные и коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме

Москва27 апр Вести.В нескольких округах Подмосковья произошли отключения электроснабжения, сообщил в мессенджере MAX губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Причиной перебоев с подачей электроэнергии стала непогода и сильный ветер.

Все аварийные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим и работают на местах говорится в заявлении

Отмечается, что в округах, где зафиксировано наибольшее количество отключений, развернуты муниципальные штабы.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Раменском и Дмитровском округах, Домодедове и Чехове. Туда направлены дополнительные бригады.

Всего в работах на территории Московской области задействованы 200 бригад электриков, 22 бригады лесного хозяйства, 40 передвижных электростанций, а также другие силы и средства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о стремительном ухудшении погоды. До конца дня ожидается обильный мокрый снег и порывы ветра до 23 м/с.