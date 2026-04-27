Москва27 апрВести.Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в мессенджере MAX предупреждение об ухудшении погодных условий.
Как сообщил градоначальник, непогода в столице продержится еще несколько дней.
По прогнозам синоптиков, погода стремительно ухудшаетсяговорится в заявлении
До конца текущего дня, 27 апреля, ожидается обильный мокрый снег с дождем. Также прогнозируется сильный ветер с порывами до 23 м/с.
В настоящее время городские службы работают в усиленном режиме. По оценке синоптиков, за три дня в Москве может выпасть месячная норма осадков.