Собянин: непогода в Москве продержится несколько дней

Собянин сообщил о стремительном ухудшении погоды в Москве Собянин: непогода в Москве продержится несколько дней

Москва27 апр Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в мессенджере MAX предупреждение об ухудшении погодных условий.

Как сообщил градоначальник, непогода в столице продержится еще несколько дней.

По прогнозам синоптиков, погода стремительно ухудшается говорится в заявлении

До конца текущего дня, 27 апреля, ожидается обильный мокрый снег с дождем. Также прогнозируется сильный ветер с порывами до 23 м/с.

В настоящее время городские службы работают в усиленном режиме. По оценке синоптиков, за три дня в Москве может выпасть месячная норма осадков.