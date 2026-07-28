Ухудшение погоды в Москве и области прогнозируют синоптики

В Московском регионе в ближайшее время резко ухудшится погода Ухудшение погоды в Москве и области прогнозируют синоптики

Москва28 июл Вести.МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении метеоусловий в ближайшие сутки. Мощные дождевые тучи появились над столичным регионом. В среду, 29 июля, в Москве и области похолодает.

Ливни добрались до столицы. В отдельных районах осадки сопровождаются шквальным ветром, сообщили ИС "Вести" синоптики.

На западе мегаполиса на одной из улиц сдуло дорожные ограждения. Очевидцы сообщают о падении деревьев. Также в Подмосковье прошел град. В Голицыно размер некоторых градин достигал трех сантиметров. Пострадали автомобили.

В среду и четверг ожидается пик ненастья. Уже в среду из-за плотной облачности дневная температура в Москве понизится с сегодняшних 27 до 19 градусов. рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков

Улучшение погоды в столичном регионе ожидается уже к выходным.